Якимов Павел Евлампиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Якимов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Евлампиевич
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 375
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12448. ЯКИМОВ, ПАВЕЛ ЕВЛАМПИЕВИЧ, 23 л. Гр. Нерехтск. у., Федоровск. в., д. Гилева; — Н. С. 1 р. г. Ростова, Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 21 мая 920. | 919 8469 Кража.
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