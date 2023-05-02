Овсянников Александр Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овсянников
- Имя
- Александр
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17753. ОВСЯННИКОВ, АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, 24 л. Гр. Малоархангельск. у., Свердловск. в., 1 Серединского об-ства; — Н. С. 1 уч. Малоархангельск. у. Ограбление, лиш. св. 3 г. Исп. 5 июля 920.
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