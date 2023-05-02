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Скалиух Николай Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скалиух
Имя
Николай
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
06 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 321
Источник
Скан
Оригинальная запись
11865. Скалиух Николай Петрович, 18 л., Таганрогск. окр., Николаевск. р., д. Троицкой. Н. С. 3 уч. г. Таганрога. Ст. 143, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 6 мая 926.

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