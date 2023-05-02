Киселев Герасим Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4674. КИСЕЛЕВ ГЕРАСИМ АНДРЕЕВИЧ (он же ВАСИЛЬЕВИЧ), 32 л., Тейковск. у. и в., д. Бураковой. Иваново-Вознесенск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 28/Ѵ—24.
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