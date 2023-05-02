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Артемов Сергей Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артемов
Имя
Сергей
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
129621. АРТЕМОВЪ, СЕРГѢЙ ЕГОРОВЪ. К. Серпухов. у., Алексѣевск. п., с. Дубровки, 51 г.; — Москов. Ст. М. С. Симоновск. уч. 22 Сент. 909, 49 М., тюр. 3 н. Исп. 8 Окт. 909.

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