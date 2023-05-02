Артемов Сергей Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129621. АРТЕМОВЪ, СЕРГѢЙ ЕГОРОВЪ. К. Серпухов. у., Алексѣевск. п., с. Дубровки, 51 г.; — Москов. Ст. М. С. Симоновск. уч. 22 Сент. 909, 49 М., тюр. 3 н. Исп. 8 Окт. 909.
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