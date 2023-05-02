Данилов Сергей Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3733. ДАНИЛОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 42 л., Медынск. у., Дебелевск. в., д. Тишинки Н. С. 7 уч. Медынск. у. Ст. 140б, пор. пр. 2 г. Исп. 30 дек. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.