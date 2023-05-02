Зубов Андрей Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зубов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 09 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5032. ЗУБОВ АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ, 19 Брянск. г., Бежицк. у., д. Стекляннаяная-Радица. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 194, лиш. св. 1 г. 3 м. Исп. 9 января 923.
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