Дедюра Василий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дедюра
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 09 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2493. ДЕДЮРА ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 20 л., Ишимск. у., Вознесенск. в. Тюменск. Губсуд. Ст. ст.16, 2 ч. 184, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 9/І - 24.
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