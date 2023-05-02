Багаид-Оглы Дауд
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Багаид-Оглы
- Имя
- Дауд
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129733. БАГАИДЪ-ОГЛЫ, ДАУДЪ. К. Даргин. окр., с. Мекли, 44 л.; —М. С. Петров. Мир. отд., Дагестан. обл., 169 и 180 М., тюр. 3 м. Исп. 22 Мая 909.
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