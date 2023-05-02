Абдул-Кагиров Саимгарей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдул-Кагиров
- Имя
- Саимгарей
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44635. АБДУЛЪ-КАГИРОВЪ, САИМГАРЕЙ. К. Белебеев. у., Тюрюшевск. в., д. Тавларовой, 60 л.; — Уфимск. О. С. (во 2 р.), 9, 114 и 1 ч. 1653 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 4 м. Исп. 31 Мая 905. | 98 74704 172 М.
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