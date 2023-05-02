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Амосеева Ксения Федотова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Амосеева
Имя
Ксения
Отчество
Федотова
Дата исполнения приговора
17 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
129453. АМОСѢЕВА, КСЕНІЯ ФЕДОтова. Раб. окл. г. Риги, 34 л.; — Рижск. О. С., 134, 135, 149 и 1642 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 20 Марта 909 г. (по 172 М.—тюр. 3 м.), съ лиш. ос. пр. тюр. 3½ г. Исп. 17 Іюля 909.

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