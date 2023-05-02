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Рубцов Василий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рубцов
Имя
Василий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
18 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 302
Источник
Скан
Оригинальная запись
11182. Рубцов Василий Алексеевич, 22 л., Тульск. г., Алексинск. у. и р. Тульск. Г. С. Ст. 105, лиш. св. 1 г. 10 м. П. в. з. с. 18 апр. 926.

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