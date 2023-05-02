Лыткин Владимир Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лыткин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8387. ЛЫТКИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 21 г., Усть-Куломск. у., Визябожск. в. и с. Облсуд. Коми. Ст. ст. 86 ч. 1, 88, 176, 219, лиш. св. 10 м. и пор. пр. 1 г. Исп. 10 дек. 923.
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