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Лыткин Владимир Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лыткин
Имя
Владимир
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8387. ЛЫТКИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 21 г., Усть-Куломск. у., Визябожск. в. и с. Облсуд. Коми. Ст. ст. 86 ч. 1, 88, 176, 219, лиш. св. 10 м. и пор. пр. 1 г. Исп. 10 дек. 923.

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