Руйкис Мария Викентьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Руйкис
- Имя
- Мария
- Отчество
- Викентьева
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 347
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39699. руйкисъ, марія (Маріанна) Викентьева. К. Тельшев. у., Дорбянск. в., 36 л.; — Либав. О. С, 16, 169, 5 п. 170 и 172 М. (кража и укрыв.), по сов. съ приг. М. С. 3 уч. Газенп.-Гробинск. окр., отъ 7 Окт. 907 г., тюр. 1 г. Исп. 10 Янв. 908. | 906 14092 170 М. | 904 44973 169 М. | 905 42664 170¹ М. | 901 30559 170 М.
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