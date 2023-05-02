Иванова Александра Маркова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Маркова
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46969. ИВАНОВА, АЛЕКСАНДРА МАРкова. К. Ишимск. у., Бердюжинск. в., с. Источнаго, 30 л.; — Красноярск. О. С., 134, 135 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 5 Апр. 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.