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Гизатуллин Габидулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гизатуллин
Имя
Габидулла
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
1455. Гизатуллин Габидулла, 36 л., Татарск. АССР, Мензелинск. к., Семиостровск. в., д. Гиреево. Н. С. 10 уч. Белебеевск. к. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 21/Х—26.

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