Харонен-Вяхинен Отто Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харонен-Вяхинен
- Имя
- Отто
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 22 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 318
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11004. ХАРОНЕН-ВЯХИНЕН ОТТО ПЕТРОВИЧ, 19 л., Ленинградск. у., Вартемегск. в., д. Околоттово. Н. С. 1 уч. Троцк. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 22/ѴІІ—26.
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