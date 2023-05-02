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Чаплиев Афанасий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чаплиев
Имя
Афанасий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
31 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
Источник
Скан
Оригинальная запись
141056. ЧАПЛІЕВЪ, АФАНАСІЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Острогожск. у., Евстратовск. в., сл. Морозовки, 24 л.; — З. Н. 4 уч. Острогожск. у., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 31 Мая 909. | Въ 907 г. З. Н. 7 уч. Острогожск. у., 4 п. 170 М. — тюр. 6 м.

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