Чаплиев Афанасий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чаплиев
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141056. ЧАПЛІЕВЪ, АФАНАСІЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Острогожск. у., Евстратовск. в., сл. Морозовки, 24 л.; — З. Н. 4 уч. Острогожск. у., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 31 Мая 909. | Въ 907 г. З. Н. 7 уч. Острогожск. у., 4 п. 170 М. — тюр. 6 м.
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