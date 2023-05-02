Климов Матвей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 16 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6014. КЛИМОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ, 43 л., Богародицк. у., Валовск. в., В . Т. Триб. Юго-Восточн. окр., Ст. ст. 114а, 180 п. «в», лиш. св. 2½ г., Срок Исп. не указ., осужд. 16 янв. 923.
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