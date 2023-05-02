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Бедретдинов Салахетдин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бедретдинов
Имя
Салахетдин
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
13165. БЕДРЕТДИНОВ, САЛАХЕТДИН, 35 л. Гр. Курмышск. у., Петряксинск. в.; — Н. С. Красно-Пресненск. р. 3 Сущевск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ⅔, с зач. 1 м. и 3 д. пр. з. Исп. 29 нояб. 920.

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