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Кочатков Георгий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочатков
Имя
Георгий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
6829. КОЧАТКОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 21 г., Нижне-Удинск. у., Больше-Мамырск. в., с. Тулун, Н. С. 5 уч. Иркутск. у., Ст. 180 п. «г», лиш. св. 1 г., Исп. 22 окт. 923.

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