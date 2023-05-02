Дьяков Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дьяков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14764. ДЬЯКОВ, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 19 л. Гр. Енотаевск. у., Золотухинск. в. и с.; — Н. С. 5 уч. Енотаевск. у. Увечье, лиш. св. 5 л., с зач. 10 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 19 июля 920.
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