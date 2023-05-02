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Абрамов Лаврентий Макаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абрамов
Имя
Лаврентий
Отчество
Макаров
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
129262. АБРАМОВЪ, ЛАВРЕНТІЙ МАкаровъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Котельническ. у., Гвоздевск. в., поч. Вновь-Дубровскаго, 20 л.; — Вятск. О. С. 7 Сент. 909, 140, 152 и 1 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 26 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 40. | 29 Сент. 906 г. Пермск. О. С. | 21 Дек. 904 г. З. Н. 5 уч. Орловск. у. | 903 61902 169 М.

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