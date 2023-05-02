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Рейсман Константин Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рейсман
Имя
Константин
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
30 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8197. РЕЙСМАН КОНСТАНТИЧ ЯКОВЛЕВИЧ. 26 л., венгерск. п. Смоленск. Губсуд. Ст. ст.105, 106 ч. 1, 107, 108, 110, 116, 131, 180 п. «б», лиш. св. 5 л. Исп. 30 авг. 923.

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