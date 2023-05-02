Рейсман Константин Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рейсман
- Имя
- Константин
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8197. РЕЙСМАН КОНСТАНТИЧ ЯКОВЛЕВИЧ. 26 л., венгерск. п. Смоленск. Губсуд. Ст. ст.105, 106 ч. 1, 107, 108, 110, 116, 131, 180 п. «б», лиш. св. 5 л. Исп. 30 авг. 923.
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