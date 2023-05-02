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Беднарчик Текля Бернардова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беднарчик
Имя
Текля
Отчество
Бернардова
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
129959. БЕДНАРЧИКЪ, текля бернардова. К. Сандомір. у., гм. Осекъ, д. Ленгъ, 42 л; — М. С. 1 уч. г. Кѣльцы 7 Сент. 909, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 23 Сент. 909.

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