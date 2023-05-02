Адоф Карл Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адоф
- Имя
- Карл
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129333. адофъ, карлъ яновъ. К. Вейсенштейнск. у., Левенвольдск. в., 21 г.; — Везенб.-Вейсенштейнск. С. М. С. 18 Сент. 909, 16, 169 и 177 М., тюр. 4 м. Исп. 9 Окт. 909.
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