Петров Яков Демьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Яков
- Отчество
- Демьянов
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86122. ПЕТРОВЪ, ЯКОВЪ ДЕМЬЯНОВЪ, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Старицк. у., Федосовск. в., д. Хмѣлевки, рд. Волоколамск. у., въ с. Амешинѣ; — СПБ. О. С., 21 Февр. 911, 152¹, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 5 Мая 911. | 910 115525 50 М. | 902 57004 169 М. | 910 115524 49 М. | 902 16170 172 М. | 9 Апр. 909 г. З. Н. 3 уч. Старицк. у., 49 М., тюр. 2 н. | 908 63735 172 М. (укрыв.). | 905 56771 1 ч. 1655 У.
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