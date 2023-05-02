Ефимова Ольга Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефимова
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4533. ЕФИМОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА, 24 л., Тамбовск. у., с. Степановки. Н. С. 7 уч. Тамбов у. Ст. 140, лиш. 1½ г. и пор. пр. 1½ г. Исп. 30 нояб. 923.
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