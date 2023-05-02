Шаров Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 282
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30394. ШАРОВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 42 л. Гр. Оханск. у., Посадск. в.; — Р. Т. г. Вятки. Должн. прест., лиш. св. 5 л., по амн. нак. зам. лиш. пр. 2 г. Исп. 5 апр. 920.
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