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Романова Агриппина Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романова
Имя
Агриппина
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
18631. РОМАНОВА, АГРИППИНА ИВАНОВНА, 35 л. Гр. Крестецк. у., Зайцевск., в., с. Зайцево; — Н. С. Невск. р. 2 отд. г. Петрограда. Пьянство, лиш. св. 1½ г. Исп. 6 дек. 920.

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