Павин Федор Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17897. ПАВИН, ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ, 20 л. Гр. Гороховецк. у., Пестяковск. в.; — Н. С. 17 уч. Сарапульск. у. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 6 м. пр. 3. Исп. 30 июня 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.