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Хренов Александр Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хренов
Имя
Александр
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
Источник
Скан
Оригинальная запись
140905. ХРѢНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Новоторжск. у., Кузовинск. в., д. Дубровы, 19 л.; — Тверск. О. С. 28 Сент. 909, 4 и 5 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 26 Окт. 909.

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