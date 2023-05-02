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Пирогов Анатолий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пирогов
Имя
Анатолий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
14 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7711. ПИРОГОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, 20 л.,Шуйск. у., Груздевск. в., с. Сакулино. Н. С. 6 уч. Шуйск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 14 марта 923.

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