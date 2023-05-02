Пирожков Петр Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пирожков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44110. ПИРОЖКОВЪ, ПЕТРЪ ДМИТРІЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Ачинск. у., Большеулуйск. в., с. Новоселъ, 37 л., рд. Богучарск. у., въ в. и с. Подгоринскомъ; — М. С. 3 уч. Томск. у., 169 и 2 п. 171 М., тюр. 6 м. Исп. 25 Апр. 907. | 98 96415 225 и 309 У. | 93 106125 1647 У. | 87 25338 169 М.
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