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Атонен Егор Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Атонен
Имя
Егор
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
129667. аТОНЕНЪ, ЕГОРЪ ИВАНОВЪ. К. Ямбург. у., Горкск. в., д. Дубровки, 20 л.; — Ямбург. У. С., 3 п. 14, 134, 169, 2 и 5 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 23 Сент. 909.

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