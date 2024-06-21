Атонен Егор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Атонен
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129667. аТОНЕНЪ, ЕГОРЪ ИВАНОВЪ. К. Ямбург. у., Горкск. в., д. Дубровки, 20 л.; — Ямбург. У. С., 3 п. 14, 134, 169, 2 и 5 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 23 Сент. 909.
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