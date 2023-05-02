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Змитровский Владимир Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Змитровский
Имя
Владимир
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4977. ЗМИТРОВСКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ, 32 л. Рд. в г. Ковно. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 20 декабря 923.

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