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Мальков Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мальков
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
25 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8634. МАЛЬКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 45 л., Самарск. у., Чернореченск. в. и с. Самарск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 июня 923.

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