Демидов Андрей Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демидов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3799. ДЕМИДОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 39 л., Ливенск. у., Кудиновск в., д. Елешево. В. Т. Северо-Кавказск. окр. Ст. ст. 81г, 189, лиш. св. 4 г. Исп. 3 дек. 923.
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