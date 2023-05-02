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Демидов Андрей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демидов
Имя
Андрей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
3799. ДЕМИДОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 39 л., Ливенск. у., Кудиновск в., д. Елешево. В. Т. Северо-Кавказск. окр. Ст. ст. 81г, 189, лиш. св. 4 г. Исп. 3 дек. 923.

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