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Абрамов-Лосин Михаил Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абрамов-Лосин
Имя
Михаил
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
01 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 1
Источник
Скан
Оригинальная запись
19. Абрамов-Лосин Михаил Матвеевич, 19 л., Новгородск. г., Боровичок. у. и в. Новгородск. Г. С. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 1/ѴІ—26.

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