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Купецкий Василий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Купецкий
Имя
Василий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7606. КУПЕЦКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22 л., Грязовецк. у., Ростиловск. в., д. Жалдиново. Ярославск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «б» и 220, лиш. св. 3 г. Исп. 19 ноября 923.

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