Шумилов Николай Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шумилов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 369
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12259. ШУМИЛОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 59 л. Гр. Змеиногорск. у., Воробьевск. в., д. Кособоковой; — Н. С. 10 уч. Змеиногорск. у. Варка самог., лиш. св. 6 л., с конфиск. всего имущ. условно.
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