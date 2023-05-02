Батаев Кирилл Савельев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батаев
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Савельев
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45142. БАТАЕВЪ, КИРИЛЛЪ САВЕЛЬЕВЪ. К. Котельническ. у., в. и д. Батаевской, 49 л.; — Ветлуж. Г. С., 169 М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 4 Іюня 905.
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