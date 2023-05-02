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Баканов Андрей Варфоломеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баканов
Имя
Андрей
Отчество
Варфоломеев
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
129786. БАКАНОВЪ, АНДРЕЙ ВАРФОЛОМеевъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Грязовецк. у., Раменск. в. и с., 27 л.; — Костромск. О. С. 3 Сент. 909, 9, 114, 152, 1641 и 1654 У., арест. отд. 5 л. Исп. 28 Сент. 909. | 904 95139 1641 У.

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