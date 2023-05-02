Холстинина Татьяна Платоновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Холстинина
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Платоновна
- Дата исполнения приговора
- 06 декабрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7851. ХОЛСТИНИНА ТАТЬЯНА ПЛАТОНОВНА, 33 л., Гр. Нолинск. у., Архангельск. в., д. Б.-Дубровки,; Н. С. 9 уч. Уржумск. у., Кража, лиш. св. 1 г., по амнист. 6 Съезда Сов. нак. сокр. на полов., с. зач. 1 м. и 20 д. пр. з., Исп. 6 дек. 918.
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