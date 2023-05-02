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Коршунов Егор Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коршунов
Имя
Егор
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
__ январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6683. КОРШУНОВ ЕГОР МАТВЕЕВИЧ, 26 л., Вятск. у., Пальничной в., д. Силицы, Н. С. 7 уч. Вятск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 29- янв. 92З.

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