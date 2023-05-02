Коршунов Егор Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коршунов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- __ январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6683. КОРШУНОВ ЕГОР МАТВЕЕВИЧ, 26 л., Вятск. у., Пальничной в., д. Силицы, Н. С. 7 уч. Вятск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 29- янв. 92З.
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