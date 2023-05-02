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Пащук Наум Корнеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пащук
Имя
Наум
Отчество
Корнеев
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
97563. ПАЩУКЪ, НАУМЪ КОРНѢЕВЪ, 34 л. К. Могилев. у., Бѣляно-Шаргородск. в., с. Ивашковцевъ; — М. С. 4 уч. Могилев. у., Подол. г., 9 Сент. 910, 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 19 Сент. 910.

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