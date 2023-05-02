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Дементман Моисей Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дементман
Имя
Моисей
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
3788. ДЕМЕНТМАН МОИСЕЙ БОРИСОВИЧ, 50 л., Мстиславск. у., Пензенск. Губсуд. Ст. 110, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 3 ноября 923.

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