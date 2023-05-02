Орлов Михаил Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орлов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 16 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 162
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17824. ОРЛОВ, МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, 26 л. Гр. Новозыбковск. у., п. Злынка; — Р. Т. г. Ту лы. Мошеннич., лиш. св. 1 г., с зач. 3 м. и 12 д. пр. з. Исп. 16 апр. 920.
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