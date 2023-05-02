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Фрахт Ицко-Лейзер Овсеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фрахт
Имя
Ицко-Лейзер
Отчество
Овсеев
Дата исполнения приговора
19 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
36416. ФРАХТЪ, ИЦКО-ЛЕЙЗЕРЪ ОВСѣевъ. Мщ. г. Вилкоміра, 20 л.; — Вилен. О. С. (въ 5 р.) 134, 135, 140, 148, 152 и 2 ч. 1655 У., по совок. съ приг. Минск. О. С. отъ 26 Апр. 904 г. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 19 Марта 905. | 902 36842 1655 У., по совок. съ приг., напеч. въ 902 г. № 18354. | 99 51209 1642 У. | 96 72308 169 М. | 98 40303 169 М.

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