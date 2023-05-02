Воронов Александр Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45880. ВОРОНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ АНДреевъ. Тур.-подд., 28 л., рд. въ г. Керчи; — У. Чл. О. С., по Самар. у. (въ 10 р.), 1 п. 170¹ и 172 М. (покуш.). тюр. 6 м. Исп. 25 Февр. 904 (Вѣр.). Справку, напеч. въ Вѣд. 904 г. подъ 27530 — счит. недѣйствительной. | 98 86568 1647 У. | 87 56510 169 М. | 95 87614 1635 У. | 87 37466 169 М. | 92 107599 1655 У. | 87 18743 169 М. | 89 103283 1655 У. | 86 1663 169 М. | 88 56347 170 М.
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